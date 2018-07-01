"النهضة" التونسية تستنكر المطالبة بإلغاء الحج

هسبريس - متابعة

عبّرت حركة النهضة في تونس عن استنكارها لدعاوى تحثّ المواطنين على عدم أداء فريضة الحج، وتدعو إلى إلغائه و"إصدار فتوى تبطله، بمسوغات اقتصادية وسياسية."

واعتبرت "النهضة" الموضوع مجرد "دعاوى معزولة ذات أبعاد أيديولوجية وأغراض شخصية لا تلزم إلا أصحابها"، وتشوش على العلاقات المتينة بين تونس والسعودية.

وراجت مؤخرا في تونس دعوات تطالب مفتي الجمهورية، بإصدار فتوى تلغي الحج لهذا الموسم ما أثار جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط التونسية عموما.

ويعتبر كثيرون أنّ تكلفة الحج مرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي، وبلغت 12 ألف دينار (4.56 آلاف دولار).

وترجع وزارة الشؤون الدّينية "ارتفاع تسعيرة الحج لهذا الموسم بارتفاع الأداءات الموظفة من قبل السلطات السعودية على مجموع الخدمات المتصلة بالحج."

وارتفع عدد التونسيين المسجلين للقيام بفريضة الحج من 10 آلاف و374 حاجا في السنة الماضية إلى 10 آلاف و982 للسنة الحالية.