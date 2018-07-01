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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأفغاني يعلن انتهاء الهدنة مع "طالبان"

الرئيس الأفغاني يعلن انتهاء الهدنة مع "طالبان"

الرئيس الأفغاني يعلن انتهاء الهدنة مع "طالبان"
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 01:20

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السبت، عن انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع حركة "طالبان" رسميا، والتي كان قد أعلن عنها منتصف شهر يونيو الحالي.

وقال غني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول "وقف إطلاق النار كان ناجحاً بنسبة 98 بالمائة، والحكومة مستعدة كلما أرادت طالبان وقفا لإطلاق النار".

ودعا الرئيس الأفغاني إلى إجراء محادثات سلام شاملة، قائلا "القرار الآن متروك لطالبان؛ سواء كانت تريد مواصلة القتل أو الانضمام لعملية السلام".

وأضاف "لقد انتهت الهدنة رسمياً أمس الجمعة، وتم السماح لقواتنا الأمنية والدفاعية ببدء العمليات".

وكان غني قد أصدر أمرا للقوات الحكومية بتعليق العمليات العسكرية ضد "طالبان" لمدة عشرة أيام، بعد انتهاء هدنة عطلة عيد الفطر.

ومن الجدير بالذكر أن هدنة "عيد الفطر"، هي الأولى التي تعلن فيها حركة "طالبان" وقف هجماتها، منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001.

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