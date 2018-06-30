القمة الإفريقية تنعش قطاع السياحة في موريتانيا

هسبريس - د. ب. أ

أعاد انعقاد القمة الأفريقية الـ 31 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، التي تنطلق غدا الأحد، الحياة للسياحة في البلاد بعد سنوات من الانحدار جراء العمليات الإرهابية التي تعرضت لها موريتانيا.

وساهم حضور أكثر من 4000 مندوب وإعلامي في حجز جميع فنادق مدينة نواكشوط؛ إذ لا يوجد فندق أو نزل سياحي صغير غير محجوز منذ أكثر من شهر.

ودفع هذا الوضع الحكومة الموريتانية إلى الاعتماد على مقار إقامة وفيلات لخصوصيين، لم تكن أصلا مؤهلة لإقامة كبار الشخصيات، وتحويلها إلى إقامات فاخرة لاستضافة 55 رئيس دولة.

وفوجئ محمد أحمد ولد سيد، رئيس وكالة للسياحة، بحجم الطلب على الفنادق والفنادق الصغيرة في البلاد، قائلا: "لم نعد قادرين على الاستجابة لطلبات الحجز".

وأوضح أن الدولة طلبت منهم وضع جميع مقار الإقامة والفنادق الصغيرة، حتى تلك غير المصنفة من قبل وزارة السياحة، تحت تصرفها.

ورغم عدم وجود أي فندق من فئة 5 نجوم في العاصمة الموريتانية، إلا أن الطاقة الاستيعابية على ما يبدو أخذت في الحسبان قدوم أكثر من أربعة آلاف شخص يتوقع وصولهم للمشاركة في القمة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، شيدت الحكومة الموريتانية مركزا دوليا للمؤتمرات لاحتضان القمة الإفريقية، دشن يوم الاثنين الماضي بعقد أول اجتماعات تحضرية للقمة في بنايته الواقعة على بعد 30 كلم من المدينة.

وكلف بناء المركز الدولة 40 مليون دولار أمريكي، وتم تشييده من قبل عمال أتراك وصينيين وموريتانيين وسنغاليين، لكن شركة موريتانية هي التي منحتها الدولة صفقة تشييد هذ الصرح الكبير، بشكل ساهم في زيادة الحركة وتحريك قطاع الانشاءات ومواد البناء.

وبدأت طلائع الرؤساء الأفارقة في الوصول إلى نواكشوط، حيث وصل فجر اليوم الرئيس السنغال ماكي سال، وكان قد وصل قبل ذلك رئيس رواندا بول كاجامي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، ورئيسا سيراليون والكونغو برازافيل، ونائب رئيس زامبيا.

ويتوقع وصول باقي القادة في وقت لاحق، ومن المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي ماكرون بعد غد الاثنين للانضمام إلى القادة الأفارقة لبحث موضوع تمويل عمليات حفظ السلام في إفريقيا.