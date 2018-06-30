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كُتّاب وآراء
الآلاف يحتجون على ترامب بسبب تدابير الهجرة
تظاهر آلاف الأشخاص في واشنطن، اليوم السبت أمام البيت الأبيض، لمطالبة السلطات الرئاسية الأمريكية بلم شمل أسر المهاجرين غير النظاميين المنفصلين نتيجة اجراءاتها، وإنهاء سياسة "عدم التسامح" التي تجرم المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
وقادت المطربة أليشيا كيز والممثلة امريكا فيريرا والمسرحي من اصول بورتوريكية لين مانويل ميراندا مظاهرة حشدت أكثر من 30 ألف شخص، وسط واشنطن، وفقا للمنظمين، بينما نظمت مدن أخرى مسيرات مماثلة في جميع انحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت اليشيا كيز في خطاب: "ديمقراطيتنا على المحك، انسانيتنا على المحك، اننا هنا لانقاذ روح امتنا".
وقصت كيز وفيريرا، من أصول مهاجرين هندوراسيين، قصصا حقيقية لطلبات استضافة أقارب رفضتها سلطات واشنطن بلا مراعاة لأي اعتبار.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع، الأسبوع الماضي، مرسوما يمنع فصل أسر المهاجرين، لكنه طالب محكمة بالسماح باحتجاز اطفال فترة طويلة من الزمن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
- قسم يسمى الجنوب أو العالم الثالث يعشعش فيه الفساد و سوء التسيير و ينغمس في الحروب الاهلية كما نراه في سوريا و اليمن و عدد من الدول الافريقية و أمريكا اللاتينية .
- قسم أخر و هي دول الشمال او ما يصطلح عليه بالغرب و هي الداعمة للانظمة الفاسدة في الجنوب لضمان الطاقة و المواد الأولية باسعار رخيصة و ضمان أن شعوب الجنوب أو العالم الثالث لن تنافسهم على الموارد المحدودة لكوكب الأرض !!
و النتيجة هجرات جماعية بمئات الالاف نحو دول الشمال أو الدول المتقدمة بحثا عن حياة أفضل و النتيجة الحتمية ان العالم كله سيغرق آجلا ام عاجلا في الفوضى!!!