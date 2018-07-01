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البيت الأبيض: السعودية تتعهد بزيادة إنتاج النفط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 00:24
قال البيت الأبيض إن العاهل السعودي وعد الرئيس دونالد ترامب بأن المملكة ستزيد إنتاج النفط إذا لزم الأمر وإن بإمكانها إنتاج مليوني برميل يوميا إضافية.
وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن سوق النفط قد يستفيد من زيادة الإنتاج عندما تحدث الزعيمان يوم الجمعة. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الملك مستعد لزيادة الإنتاج عند الحاجة.
وقال البيان "استجابة لتقييم الرئيس للعجز في سوق النفط، أكد الملك سلمان أن المملكة تحتفظ بقدرة إنتاجية إضافية تبلغ مليوني برميل يوميا وستستخدمها بحكمة إذا لزم الأمر لضمان توازن السوق".