جيش إسرائيل يرسل تعزيزات إلى الجبهة السورية

هسبريس - رويترز

قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية اليوم الأحد كإجراء احترازي بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات الحكومة السورية والمعارضة.

وقال الجيش على تويتر "القوات التي جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد في ضوء التطورات في هضبة الجولان السورية" مضيفا أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية.