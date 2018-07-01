حريق في فندق بمنطقة مستضيفة للمونديال بروسيا

هسبريس - و.م.ع

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد أنه تم إجلاء عشرات الأشخاص من فندق يقع في أحد المناطق الروسية المستضيفة للمونديال، وذلك بسبب حريق مهول.

وأوضح المصدر أنه تم في مدينة أنابا الروسية التابعة لمقاطعة كراسنودار، اليوم الأحد، إجلاء نحو مائة شخص من فندق خاض مكون من أربعة طوابق، شبت فيه النيران.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك "عن المصدر ذاته قوله إن "سقف فندق خاص مكون من أربعة طوابق شبت فيه النيران".

وأوضح المصدر أن مساحة الحريق الذي لم يخلف سقوط ضحايا، بلغت 250 متر مربع من المبني، وأنه تم إجلاء حوالي مائة شخص.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد فتحت السلطات الروسية تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق.