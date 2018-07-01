إيران تحذر من تقويض وحدة منظمة "أوبك"

هسبريس - رويترز

طلبت إيران من الدول الأعضاء في أوبك "الامتناع عن أي إجراءات أحادية" محذرة من تقويض وحدة المنظمة وذلك عقب تقارير بأن السعودية سترفع انتاجها إلى مستوى قياسي الشهر الجاري.

وفي إطار سعى ايران للتصدي للعقوبات الأمريكية التي قد تقيد صادراتها وتقلص حصتها في السوق، كتب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لنظيرة الإماراتي سهيل المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام يحثه على تذكير أعضاء أوبك بالالتزام باتفاق الشهر الماضي.

وقال زنغنه في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وأوردتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية "أي زيادة في الإنتاج من جانب أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوص عليها في قرار أوبك... تمثل خرقا للاتفاق".

وتابع "أطلب من فخامتكم تذكير الدول الأعضاء في أوبك باحترام التزاماتها... والامتناع عن أي إجراءات أحادية تقوض وحدة واستقلال أوبك".

وفي 23 يونيو اتفقت أوبك مع روسيا وغيرها من الحلفاء من منتجي النفط علي زيادة الإنتاج من يوليو تموز وتعهدت السعودية بزيادة كبيرة لكنها لم تحدد أرقاما.

ومنذ ذلك الحين أبلغت مصادر على دراية بخطط الإنتاج السعودي السوق بزيادة وشيكة إلى مستوى قياسي. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر لرويترز إن إنتاج السعودية في يوليو تموز سيرتفع إلى 11 مليون برميل يوميا بزيادة مليون برميل يوميا عن ماي.