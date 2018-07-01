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اليونسكو تدرج "الزهراء" بقائمة التراث العالمي
الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:27
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونسكو) اليوم الأحد إدراج مدينة الزهراء الواقعة بمنطقة الأندلس الإسبانية، ضمن قائمة التراث العالمي.
وتضم الزهراء أطلال المدينة التي أسسها أول خلفاء الأندلس، عبد الرحمن الثالث الذي ينتمي للأسرة الأموية، في عام 936 ميلاديا، عقب سبع سنوات من تنصيبه خليفة لقرطبة.