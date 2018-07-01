24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  4. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  5. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اليونسكو تدرج "الزهراء" بقائمة التراث العالمي

اليونسكو تدرج "الزهراء" بقائمة التراث العالمي

اليونسكو تدرج "الزهراء" بقائمة التراث العالمي
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:27

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونسكو) اليوم الأحد إدراج مدينة الزهراء الواقعة بمنطقة الأندلس الإسبانية، ضمن قائمة التراث العالمي.

وتضم الزهراء أطلال المدينة التي أسسها أول خلفاء الأندلس، عبد الرحمن الثالث الذي ينتمي للأسرة الأموية، في عام 936 ميلاديا، عقب سبع سنوات من تنصيبه خليفة لقرطبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.