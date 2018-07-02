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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تستقبل نحو مليوني حاج الموسم الحالي

السعودية تستقبل نحو مليوني حاج الموسم الحالي

السعودية تستقبل نحو مليوني حاج الموسم الحالي
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 23:53

قالت المملكة العربية السعودية، إن نحو مليوني شخص سيشهدون موسم الحج هذا العام الذي يحل خلال نحو شهرين، لافتة إلى إجراءات جديدة للقطريين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان الأحد، "انتهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم 1439هـ".

وقالت إنها "ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن طريق أي من شركات الطيران ماعدا القطرية "، مشيرة إلى إتاحة رابط إلكتروني لتسجيل الرغبات مباشرة الشهر المقبل.

وقبل نحو عام اندلعت أزمة خليجية قطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017.

ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صوت حي بين جرادي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 00:09
كلمة " الأشقاء القطريين " فيها لبس وجب التاكد منه...او ان السعودية ما استشارت مع تركي آل الشيخ ليقدم الفتوى الصحيحة ؟! تسمح لهم بالمجييء للحج بطائرات غير طائرات قطر...ولله لو سمعوا القطريون نصيحتي بان يبطلوا الحج عصيانا ضد " المنشقة" السعودية لكان تعبير افضل...الحمد لله ان الجنة ليس الاستشارة لدخولها بيد تركي آل الشيخ...ولو كان الامر كدالك لركعت قطر مند الأول...
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2 - م المصطفى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 00:15
نسأل الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل من نوى وصمم العزم لأداء فريضة الحج.
ونسأله تعالى ألا يحرمنا من أداء هذه الفريضة بمشيئته وقدرته.
ورجاؤنا في الله أن يعمل حكام السعودية على صرف الأموال الطائلة التي ينفقها الحجاج خلال إقامتهم في الديار المقدسة في ما يرضي الله.
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