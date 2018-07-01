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الرئيسية | خارج الحدود | إنقاذ 115 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ ليبيا

إنقاذ 115 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ ليبيا

إنقاذ 115 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ ليبيا
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 19:59

أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، إنقاذ 115مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ مدينة صرمان(شمال غرب).

وقالت البحرية في بيان لها، اليوم، إن "دورية تابعة لحرس السواحل، تمكنت أمس السبت، من إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي".

وأضاف البيان "أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن عملية الإنقاذ تمت على بعد 10 كم شمال صرمان".

ولفت بيان البحرية أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وأمس الأول الجمعة، أعلنت البحرية الليبية فقدان حوالي 100 مهاجر، إثر غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي للعاصمة طرابلس.

ولم يوضح بيان البحرية فيما إذا كانت عملية الإنقاذ الأخيرة هي لأولئك الذين فقدوا الجمعة أم لا.

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