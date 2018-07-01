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كُتّاب وآراء
مجرم شهير يهرب في هليكوبتر من سجن بفرنسا
ذكرت مصادر أمنية اليوم الأحد أن أشخاصا يحوزون أسلحة ثقيلة قاموا بتهريب أحد أفراد عصابة من سجن فرنسي في طائرة هليكوبتر هبطت على أرض السجن.
وكان رضوان فايد يقضي فترة عقوبة طويلة في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010 في عملية سرقة فاشلة.
وهو واحد من أشهر رجال العصابات في فرنسا وله تاريخ طويل من السرقات التي يقول إنه استلهمها من أفلام شهيرة بهوليوود مثل (سكار فيس) و(هيت).
وقالت المصادر إن ثلاثة رجال مسلحين وصلوا إلى مدخل السجن وطلبوا إطلاق سراح فايد لتشتيت الانتباه.
وفي الوقت نفسه هبطت طائرة هليكوبتر في ساحة السجن وأخذ المسلحون فايد من غرفة الزيارة التي كان موجودا بها وفروا هاربين بالهليكوبتر. ولم يصب أحد.
وجرى العثور على الطائرة، التي ربما أخذ المسلحون قائدها رهينة، محترقة شمالي باريس.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية "نتخذ كل الإجراءات لتحديد مكان الهارب".
وسبق أن فر فايد من السجن عام 2013 وأخذ معه أربعة حراس رهائن قبل أن يستخدم الديناميت لتفجير طريق للخروج والفرار بسيارة كانت تنتظره.
وظل طليقا ستة أسابيع قبل أن تقبض عليه الشرطة في فندق مع أحد شركائه.
ووصف إشعار أحمر من الشرطة الدولية (الانتربول)، وهو أشبه بأمر اعتقال دولي، فايد بأنه خطر.
وأمضى فايد عشر سنوات في السجن حتى عام 2009 عندما أفرجت السلطات عنه ووضعته قيد المراقبة ثم أقنع مراقبيه بأنه تغير. وزادت شهرته منذ ذلك الحين بعد ظهوره في عدة برامج تلفزيونية وإصداره كتبا تحكي عن تاريخه وتحوله إلى مجرم في ضواحي باريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
تمت عملية تهريب الفايد من السجن من قبل ثلاثة من شركائه المدججين بالسلاح، يوم الأحد في الساعة 11:30 صباحا، وفقا لفرانس 3.والذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما في السجن بتهمة السرقة الفاشلة التي أدت إلى وفاة الشرطة أوريلي فوكيه في عام 2010 عندما حكم عليه في أبريل من قبل محكمة الاستئناف لمحكمة الجنايات في باريس.
ووفقا للمعلومات التلفزيون BFM، فقد اقتيد ابراهيم فايد . إلى الحراسة النظرية في فرساي. لانه كان مع شقيقه في صالون سجن ريو قبيل هروبه.
وفقا لفرنسا 3 ، قام ثلاثة من المتواطئين المدججين بالاسلحة الثقيلة بتهريب الفايد . وقد فروا على متن طائرة هليكوبتر ، كانت قد هبطت في فناء مركز السجن. "هروب استمر بضع دقائق، ولا توجد إصابات أو رهينة"حسب وزارة العدل في بيان صحفي.