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الرئيسية | خارج الحدود | بدء بناء أول محطة نووية بمصر خلال عامين

بدء بناء أول محطة نووية بمصر خلال عامين

بدء بناء أول محطة نووية بمصر خلال عامين
هسبريس - رويترز
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 01:09

قالت مصر، الأحد، إن أعمال إنشاء أول محطة نووية بها ستبدأ خلال العامين القادمين أو العامين ونصف.

وقال متحدث باسم وزراء الكهرباء لرويترز إن من المستهدف بدء تشغيل المحطة التي ستشيدها روسيا بقدرة 4800 ميجاوات في منطقة الضبعة بشمال مصر بحلول 2026.

كانت موسكو والقاهرة وقعتا اتفاقا في 2015 تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85 بالمئة من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات. وستمول مصر النسبة الباقية.

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