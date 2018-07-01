ميركل تدافع عن سياسة اللجوء المشددة بأوروبا

هسبريس - متابعة

دافعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن سياسة اللجوء المشددة للاتحاد الأوروبي.

وخلال تسجيل المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي اف"، قالت ميركل اليوم الأحد :" نحن لا نرفع الجسور بل نحن نسأل أنفسنا ما الذي يمكن أن نفعله من أجل القضاء على عمل المهربين في مجال الهجرة غير الشرعية".

وأضافت ميركل أن المهربين يخاطرون بحياة اللاجئين ويثرون أنفسهم على حسابهم ، لافتة إلى أن أوروبا لا يمكنها أن تقف من ذلك موقف المتفرج.

وأعربت ميركل عن سرورها حيال وجود زباستيان كورتس كمستشار في النمسا، وقالت إنه حتى مع وجود اختلافات في الرأي معه " لكننا جميعا نؤيد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وتجدر الإشارة إلى أن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي سيجري بعد ظهر اليوم مشاورات مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في مدينة ميونخ، حول كيفية التصرف في النزاع الدائر بين الجانبين بخصوص سياسة اللاجئين.

كما ستعقد رئاسة حزب ميركل اجتماعا في وقت لاحق مساء اليوم، لدراسة الموقف.