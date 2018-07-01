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كُتّاب وآراء
إصابات في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين بأمريكا
قالت الشرطة إن تسعة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا وإن أربعة منهم في حالة حرجة إثر قيام رجل بطعن الناس بشكل عشوائي في مجمع سكني لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية ايداهو الأمريكية.
وقالت شرطة بويزي في بيان إنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عاما)، قرب المجمع السكني بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة 8:45 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (02.45 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد).
وقالت الشرطة إن كينر ليس لاجئا وهو من لوس انجليس. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معلوم لكن الشرطة قالت إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة.
وأظهرت سجلات السجون اليوم الأحد أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة في سجن مقاطعة أدا وأن 15 تهمة موجهة إليه منها ستة لإصابته طفلا وتسع تهم بإحداثه إصابات متعمدة.
وقال بيل بونز قائد الشرطة للصحفيين إن بعض الضحايا كانوا في شققهم بينما كان البعض الآخر في ساحة لانتظار السيارات.
ولم يشر البيان إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون.
وقال بونز في بيانه "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا لكنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصا دون سبب معلوم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
والغريب أن الحادث يوصف باعتباره فردي لا يمثل إلا صاحبه ....أمر غريب !!!!