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الرئيسية | خارج الحدود | إصابات في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين بأمريكا

إصابات في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين بأمريكا

إصابات في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين بأمريكا
هسبريس - رويترز
الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:05

قالت الشرطة إن تسعة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا وإن أربعة منهم في حالة حرجة إثر قيام رجل بطعن الناس بشكل عشوائي في مجمع سكني لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية ايداهو الأمريكية.

وقالت شرطة بويزي في بيان إنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عاما)، قرب المجمع السكني بعد الحادث الذي وقع حوالي الساعة 8:45 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (02.45 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد).

وقالت الشرطة إن كينر ليس لاجئا وهو من لوس انجليس. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معلوم لكن الشرطة قالت إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة.

وأظهرت سجلات السجون اليوم الأحد أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة في سجن مقاطعة أدا وأن 15 تهمة موجهة إليه منها ستة لإصابته طفلا وتسع تهم بإحداثه إصابات متعمدة.

وقال بيل بونز قائد الشرطة للصحفيين إن بعض الضحايا كانوا في شققهم بينما كان البعض الآخر في ساحة لانتظار السيارات.

ولم يشر البيان إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون.

وقال بونز في بيانه "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا لكنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصا دون سبب معلوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - متابع الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:22
ليس إرهابيا بل مريض عقلي!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20
2 - المغرب الشرقي الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:24
هدا يسمى الإرهاب. طبعا لا يمثل مجتمعكم لكنه يمثلنا عندما يقوم مختل عقلي منا بنفس الشئ
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26
3 - fff الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:26
قال بونز في بيانه "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا لكنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصا دون سبب معلوم".
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20
4 - ملاحظ الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:27
في بعض الحالات مثل هذه الحوادث يطلق عليها ارهاب وفي مثل هذه الحالات فهي لا تمثل أصحابها ويتم البحث عن الاسباب والمسببات وفي الاخير يتبين ان الجاني مريض نفسي وينتهي الفيلم.
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15
5 - chouaib mouhaabat الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:29
ملي كايكون كاينتمي للدولة ديالهم كايقولوا حادث فردي اوملي كايكون شي واحد عربي هو ليتسبب فهاد الحادث كايقولوا بلي راه إرهابي اوكايديرو فيها ليدين والرجلين اوحتا إلى كان ماعندوش سوابق كايرجعوه بلي مبحوث عنه من طرف الإنتربول اوقاتل اومغتاصب....إلخ.. المهم ملي من عندكم حاسبوه ولا قتلوه ولا أفريجو عنه كااااع نتوما المهم على سلامتنا ملي ماشي واحد عربي مسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.....
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18
6 - شوف تشوف الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:39
بلاد الكوبوي أمريكا وشريف العالم الشرير تسفيق على ماضي أمجادها من جرائم القتل والذبح والطعن والفياضانات فالحرائق فما تكاد أن تنسى مآسي رعبها حتى تستفيق على كابوس جديد وكأن لعنة الهنود الحمر لا زالت تلاحقهم دولتا وشعبا
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8
7 - مغربية الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:47
ادا كان امريكيا فهو "مختل عقليا او يعاني من مشاكل نفسية" و ادا كان عربيا او مسلما فهو "ارهابي مجرم" نعرف مسبقا السيناريو المحتمل
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3
8 - nourani الأحد 01 يوليوز 2018 - 17:49
لو كان مسلم لا تهم بالإرهاب اما هو أمريكي ادا مختل عقليا
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4
9 - قارء الأحد 01 يوليوز 2018 - 18:06
لم يقال إلى أي دول ينتمي الضحايا يبدو الأمر غير مهم لأنهم بدون أدنى شك لاجئين من الدول التي تعيش الحروب ولا يعيشها سوى العرب المسلمين
والغريب أن الحادث يوصف باعتباره فردي لا يمثل إلا صاحبه ....أمر غريب !!!!
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