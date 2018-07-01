24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. أساتذة مغاربة يشكلون "ائتلاف الباحثين الشباب" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الفرنسي يعلن مقتل مدنيين في هجوم بمالي

الجيش الفرنسي يعلن مقتل مدنيين في هجوم بمالي

الجيش الفرنسي يعلن مقتل مدنيين في هجوم بمالي
هسبريس - متابعة
الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:45

قال الجيش الفرنسي إن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة جاو في شمال مالي وأنه يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في دورية تعرضت للهجوم.

وقال باتريك شتايجر المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن انفجارا وقع قرب ثلاث مركبات فرنسية أثناء قيامها بدورية مشتركة مع قوات من مالي وإن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأضاف "أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وجرى الاهتمام بالوحدة (الفرنسية)".

ولم يذكر المتحدث عدد المصابين كما قال إن ليس بوسعه تأكيد ما إذا كان قد سقط قتلى من بين الجنود الفرنسيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.