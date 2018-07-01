الجيش الفرنسي يعلن مقتل مدنيين في هجوم بمالي

هسبريس - متابعة

قال الجيش الفرنسي إن عددا من المدنيين قتلوا في هجوم بمدينة جاو في شمال مالي وأنه يسعى للتحقق من حالة 30 جنديا كانوا في دورية تعرضت للهجوم.

وقال باتريك شتايجر المتحدث باسم الجيش الفرنسي إن انفجارا وقع قرب ثلاث مركبات فرنسية أثناء قيامها بدورية مشتركة مع قوات من مالي وإن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأضاف "أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وجرى الاهتمام بالوحدة (الفرنسية)".

ولم يذكر المتحدث عدد المصابين كما قال إن ليس بوسعه تأكيد ما إذا كان قد سقط قتلى من بين الجنود الفرنسيين.