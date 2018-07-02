أبوظبي تستعد لانطلاق أكبر مهرجان عربي للتمور

هسبريس - متابعة

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لتنظيم الدورة الـ14 من "مهرجان ليوا للرطب" الذي يعد أكبر مهرجان خليجي وعربي للتمور.

وتنطلق الدورة الجديدة من الحدث يوم 18 يوليو الجاري، وتستمر 10أيام بمدينة ليوا في أبوظبي.

وقال مسؤولون في اللجنة المنظمة للحدث للصحفيين إن المهرجان سيشارك به عدد كبير من المزارعين من مختلف انحاء الإمارات، لعرض انتاجهم من البلح ومنتجات النخيل.

وذكروا أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات منها محاضرات لتوعية المزارعين، وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، وأساليب الزراعة الحديثة.

ويعد المهرجان حدثا سنويا للتفاعل بين المزارعين وتبادل الخبرات للحصول على أجود أنواع الرطب، والترويج لأفضل وأفخر أنواع التمور وكيفية الحصول على منتج صحي وعالي الجودة بأساليب مستدامة.

ويقدم المهرجان جوائز للمشاركين في مسابقاته تزيد عن 20 مليون دولار، من بينها مسابقات افضل أنواع البلح، وافضل شجرة نخيل.