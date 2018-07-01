رفع سن المعاش يُخرج مظاهرات احتجاجية بروسيا

هسبريس - د.ب.أ

تظاهر آلاف الروس الأحد احتجاجا على الرفع المزمع لسن التقاعد.

وشهدت عشرات المدن الروسية مظاهرات تلبية لدعوات من المعارض اليكسي نافالني ونقابات وشيوعيين وأحزاب أخرى.

وتعتزم الحكومة الروسية رفع سن المعاش بالنسبة للرجال تدريجيا بمقدار خمسة أعوام ليصل إلى 65 عاما وبالنسبة للنساء بمقدار ثمانية أعوام ليصل إلى 63 عاما.

وكانت الحكومة أعلنت عن هذه الخطط في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي في ظل أجواء افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها روسيا، ولا تزال هذه الخطط في حاجة إلى إقرار البرلمان.

ويبلغ متوسط راتب التقاعد في روسيا ما يعادل نحو 200 يورو.

وكان نافالني وصف هذه الخطط بأنه " سرقة تحت ستار الإصلاحات المتأخرة"، وصرح نافالني بأن ما يتراوح بين عدة مئات إلى عدة الاف من الأشخاص شاركوا في مسيرات نُظِّمَتْ من غرب روسيا حتى منطقة فالديفوستوك على المحيط الهادي.

ونشر أنصار نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لاحتجاجات في مدن مختلفة، وبعض هذه الاحتجاجات لم يكن مصرحا بها، ولا تتوافر تقارير بعد، تفيد بالقبض على أشخاص في هذه الاحتجاجات.

وخلت العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورج والتسعة أماكن الأخرى المقام فيها مباريات كأس العالم، من المسيرات بسبب تعليمات خاصة في هذا الشأن.

وأثار تساهل السلطات دهشة المراقبين خلال الأيام الأولى للبطولة، إذ تمكن مشجعون في قلب عدة مدن، من التجمع بمجموعات كبيرة والاحتفال بدون تدخل من الشرطة.

ويرى منتقدون في هذا التساهل، اختلالا في التعامل مشيرين إلى كثرة التدخل الصارم من قبل قوات الأمن ضد المسيرات السياسية.