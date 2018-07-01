24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  4. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  5. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | القضاء الإسباني يدين مغربية قيدت ابنها بالسلاسل

القضاء الإسباني يدين مغربية قيدت ابنها بالسلاسل

القضاء الإسباني يدين مغربية قيدت ابنها بالسلاسل
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:21

أمرت غرفة الجنايات بمحكمة مدينة "ويلبا" الواقعة بإقليم الأندلس، جنوب إسبانيا، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف السنة في حق مهاجرة مغربية يشتبه في تورطها في جريمة الاعتداء على ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء "أوروبا بريس" بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر فبراير سنة 2016، مضيفة أن الموقوفة كانت تقيد ابنها القاصر بالسلاسل في ظروف تهدد سلامته الصحية خلال أوقات ذهابها إلى العمل.

ووفق ما جاء في منطوق الحكم النهائي، فإن الأم المغربية ملزمة بالقيام بأعمال لصالح المحافظة التي تنتمي إليها طيلة 80 يوما وحرمانها من الحضانة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى أداء تعويض مادي بقيمة 400 يورو لصالح المعتدى عليه.

"المدانة محرومة من حيازة وحمل السلاح والابتعاد عن الطفل لمسافة لا تقل عن 100 متر لمدة سنتين ونصف السنة"، يضيف المصدر القضائي التي أكد أيضا أن الاعتداءات الجسدية للأم تركت أثارا واضحة على مستوى ظهر الضحية الذي كان يتلقى ضربات بواسطة سواط.

صحيفة "لابنغوارديا" قالت إن دورية من فرقة الحرس المدني الإسباني رصدت الطفل في شرفة المنزل واتصلت بعناصر الوقاية المدنية من أجل إنقاذه، موضحة أن الموقوفة سبق لها أن ارتكبت جرائم مماثلة، قبل أن تتم متابعة بتهمة "سوء المعاملة والتعنيف الجسدي والنفسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:28
الله.اما.تربطو.بسلاسل.ولايخرج.اعض.السبلون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-62
2 - موحا الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:31
يجب على القضاء أن يعرض هده الأم على طبيب نفسي لانها لو كانت بكامل قواها العقلية لن تقوم بهدا العمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
3 - بنصغير محمد الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:31
هده الجريمة قد تكون تعلمتها من فيلم أمريكي أو أوربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
4 - المهاحر الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:34
انا اقطن بإسبانيا لمدة 18 سنة ...صحيح أن النسبة الكبرى من المغاربة ليسو منظمين ومندمجين في المجتمع الاسباني لأن أغلب الجالية من البوادي المغربية ومن فئة فقيرة دو تعليم محدود ....ألا من رحم ربي ...فتجدهم في الشوارع في مجموعات ...يتكلمون بصوت مرتفع. ..وآخرين يتشاجرون على أتفه الأشياء. ..وآخرين يبيعون المخدرات. ...المهم خلاصة القول مغاربة اسبانيا وايطاليا ...هم الجاليات التي لم تندمج عكس فرنسا وألمانيا. ..بلجيكا وهولندا نسبيا. ...كندا رقم 1 لأنهم كلهم دكاترة وأساتذة. ..تكوين راقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
5 - redos الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:46
الله يهدي ماخلق. شوف القانون الغربي كل استقلال حقك ما يضيعش الله عليك المغرب تهدر يعطوك 20 سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - سعيد 01 الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:46
اي ام هاذه التي تربط ابنها كثير من الناس يبحثون عن الأبناء ولم يكتب لهم حتى بالحضانة .الحصول كايقول المثل : كايعطي ربي الفول غير لي ماعندو ضراس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - نبيل كليفيكاتيف الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:59
هناك بعض الاطفال الصغار سيئين الى اقصى درجة تنهاهم عن فعل شيء كانك تامرهم وتامرهم كانك تنهاهم يفعلون ما يريدون تقول لهم يمين يفولون لك لا شمال تقول بعض الامهات مجازا : مثل هؤلاء الاطفال تقتلهم وتقف عند رؤوسهم او تقول : اللهم لا تعطي مثل اولادي لاحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
8 - ايلى الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:39
المغاربة أغلبيتهم مرضى نفسيين نتيجة التربية المغربية المبنية على العنف، تربية زبالة، ولا شك أن هذه الأم مندهشة لاعتقالها، فهي كالمعلق الذي يبرر تصرفها نحو إبنها وكغالبية المغاربة الذين يعتقدون أن أبناءهم ملكية لهم ولا يحق لأي كان أن ينتقد سلوكهم نحو أبناءهم....طالما لا تعطي الدولة الإهتمام الصادق للتعليم، فلن تتغير عقلية المغاربة الزبالة، والدولة تتعمد عدم النهوض بالتعليم للإبقاء على الأوضاع كما هي(الجهل للشعب المدوخ، القطيع) ولها ثروات البلاد،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - شوف تشوف الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:43
كانت مربوطة في المغرب وعندما داقت طعم الحرية ربطت أبناءها عقلية متحجرة حتى في دولة الحق والقانون إسپانيا نلتزم بقانونهم وعقليتنا يغلب عليها طابع الدوار واعتبرت أبناءها بهائم . ختنا فالله دارت بالمقولة المغربية أربط تلقى متسيب ساعة أسبنيول ربطوا لولاد عندهم وسيبوها فالحبس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.