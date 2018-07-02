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كُتّاب وآراء
رام الله ترفض مضامين "صفقة القرن" الأمريكية
عبر مئات الفلسطينيين خلال تظاهرة، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، عن رفض ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصفوها بأنها منحازة لإسرائيل وتستهدف حقوقهم.
وجرت التظاهرة بدعوة من حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحملة شعبية تم إطلاقها تحت اسم "الحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن".
ورفع المتظاهرون على مستوى المدار الطرقي"المنارة"، الرئيسي وسط رام الله، الأعلام الفلسطينية وصورا للرئيس، ورددوا شعارات مناهضة للإدارة الأمريكية وإسرائيل.
كما رفع هؤلاء لافتات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد "رفض الشعب الفلسطيني للصفقة الأمريكية" وأي دور لواشنطن في عملية السلام.
وقال نائب رئيس فتح محمود العالول للمتظاهرين إن "التحالف الأمريكي مع إسرائيل لا يمكن أن يكون نتيجته تقديم أي تنازل من قبل القيادة الفلسطينية".
وأضاف العالول أن التظاهرة تعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني لصفقة القرن والتوحد في "مواجهة السياسية الأمريكية والإسرائيلية واستهدافها الحقوق التاريخية الفلسطينية".
وأكد متحدثون آخرون في التظاهرة على "فشل" المساعي الأمريكية لتمرير صفقة القرن، ودعوا إلى توحد فلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من عقد.