الأمراض المزمنة تنخر أبدان الأستراليين الأصليين

هسبريس ـ مُتابعة

خلصت دراسة طبية جديدة إلى أن السكان الاستراليين الأصليين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة باثنين من الأمراض المزمنة أو أكثر.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها صحيفة " ميديكال جورنال اوف استراليا" ا، إلى تفشي الأمراض المتعددة، مما يعني أن الإصابة بحالتين أو أكثر من الأمراض المزمنة بين المواطنين الاستراليين الاصليين وسكان جزر مضيق توريس، أعلى بواقع 2.6 مرة مقارنة بالسكان الاستراليين غير الأصليين.

استراليا بها أكثر من 24 مليون نسمة، ونحو 3.3 % منهم يصنفون على أنهم من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وجميعهم يعانون من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

وخلص الباحثون إلى أن " توقعات متوسط العمر لدى الولادة عند السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أقل بواقع 11.5 عاما بالنسبة للرجال و 9.7 عاما بالنسبة للسيدات مقارنة ببقية المواطنين الاستراليين".

وجاء في الدراسة أن " نسبة عبء المرض بالنسبة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أكثر من الضعف مقارنة ببقية الاستراليين، كما أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 70% من هذا الاختلاف".

وقام الباحثون بدراسة الاصابة بامراض متعددة لدى الشخص الواحد بين الاستراليين الأصليين وغير الأصليين في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في استراليا، عن طريق تحليل بيانات المستشفيات والوفيات.