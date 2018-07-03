24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "ثمانية أشهر في الجحيم" تقتحم الأدب العالمي‎ (5.00)

  2. أبطال الدراجات يرفضون منافسات البطولة الوطنية‎ (5.00)

  3. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  4. "مراكش نوار" .. أنطولوجيا قصصية عن مراكش تطل من نيويورك (5.00)

  5. من آفات الصدام الهوياتي المفتعل بمغرب اليوم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمراض المزمنة تنخر أبدان الأستراليين الأصليين

الأمراض المزمنة تنخر أبدان الأستراليين الأصليين

الأمراض المزمنة تنخر أبدان الأستراليين الأصليين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 03:53

خلصت دراسة طبية جديدة إلى أن السكان الاستراليين الأصليين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة باثنين من الأمراض المزمنة أو أكثر.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها صحيفة " ميديكال جورنال اوف استراليا" ا، إلى تفشي الأمراض المتعددة، مما يعني أن الإصابة بحالتين أو أكثر من الأمراض المزمنة بين المواطنين الاستراليين الاصليين وسكان جزر مضيق توريس، أعلى بواقع 2.6 مرة مقارنة بالسكان الاستراليين غير الأصليين.

استراليا بها أكثر من 24 مليون نسمة، ونحو 3.3 % منهم يصنفون على أنهم من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وجميعهم يعانون من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

وخلص الباحثون إلى أن " توقعات متوسط العمر لدى الولادة عند السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أقل بواقع 11.5 عاما بالنسبة للرجال و 9.7 عاما بالنسبة للسيدات مقارنة ببقية المواطنين الاستراليين".

وجاء في الدراسة أن " نسبة عبء المرض بالنسبة للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس أكثر من الضعف مقارنة ببقية الاستراليين، كما أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 70% من هذا الاختلاف".

وقام الباحثون بدراسة الاصابة بامراض متعددة لدى الشخص الواحد بين الاستراليين الأصليين وغير الأصليين في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان في استراليا، عن طريق تحليل بيانات المستشفيات والوفيات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.