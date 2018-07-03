متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا

هسبريس - رويترز

تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في استراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

فقد ذكرت صحيفة "وست استراليان)"أن أحد الزبائن حاول خنق موظف في متجر كبير في حين زادت متاجر البقالة من عدد العاملين الموجودين لمساعدة الزبائن على تقبل التغيير.

وحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد جزء من سياسة الدولة للحد من المخلفات. وبدأ سريان الحظر نهاية الأسبوع الماضي، ويقضي بفرض غرامة على متاجر التجزئة الكبرى في جميع الولايات الاسترالية باستثناء ولايتين إذا استخدمت هذه الأكياس البلاستيكية.

وتخلصت سلسلة متاجر كولز الوطنية المملوكة لشركة وسفارمرز من الأكياس البلاستيكية الموجودة في متاجرها بعد فترة وجيزة من تطبيق منافسها وولورث الحظر بدءا من 20 يونيو.

لكن شكاوى الزبائن دفعت وولورث إلى إتاحة أكياس بلاستيكية تستخدم لأكثر من مرة مقابل 15 سنتا استراليا (11 سنتا امريكيا) وتوفرها سلسلة المتاجر مجانا حتى الثامن من يوليوز.

وقالت كلير بيترز مديرة وولورث في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني "إنهم فقط يريدون قليلا من المساعدة الإضافية لتقبل التغيير". بينما أطلقت نقابة تمثل العاملين بالمتاجر حملة توعية بشأن هذا الأمر.

وقال جيرارد دوير، الأمين العام للنقابة، في بيان على موقعها الالكتروني: "نتفهم أن بعض الزبائن قد يشعرون بالإحباط بسبب هذا التغيير لكن ليس هناك أي عذر لأي سلوك عنيف أو اعتداء على باعة التجزئة".

وأعدت النقابة استطلاعا في وقت سابق هذا الأسبوع. ومن بين 132 عضوا شارك في الاستطلاع قال 57 إنهم تعرضوا لاعتداء بسبب غضب الزبائن من حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من ثمانية ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها الحال في محيطات العالم كل عام.

وتريد الأمم المتحدة وقف استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بحلول عام 2022 وتقول إن أكثر من 60 دولة اتخذت إجراءات حتى الآن لمنع استهلاك البلاستيك أو الحد منه.