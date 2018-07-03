البطالة بأدنى مستوى منذ سنوات في منطقة اليورو

هسبريس - أ.ف.ب

تراجعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى 8,4% في ماي بالمقارنة مع 8,5% في أبريل، على ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".

وهذا أدنى نسبة بطالة تسجل في منطقة اليورو منذ ديسمبر 2008 حين بلغت 8,3% قبل أن ترتفع إلى 8,7% في يناير 2009.

المستوى أفضل مما توقع المحللون الذين استطلع آراءهم مكتب "فاكتسيت" للخدمات المالية، وقد توقعوا أن تبقى البطالة بمستوى 8,5%.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 13,6 مليون رجل وامرأة في ماي، بينهم 2,3 مليون شاب.

ونسبة البطالة في منطقة اليورو في تراجع متواصل منذ أن تدنت في سبتمبر 2016 عن عتبة 10,0% الرمزية، لكنها تبقى أعلى بكثير من متوسط ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008 حين كانت تقدر بـ7,5%.

وعند ذروة أزمة الديون، بلغت البطالة في منطقة اليورو نسبة قياسية قدرها 12,1% في الفصل الثاني من 2013.

وبين دول العملة الموحدة الـ19، سجلت ألمانيا نسبة البطالة الأكثر تدنيا (3,4%) في ماي.

أما نسب البطالة الأعلى، فتعود إلى اليونان (20,1% في مارس، آخر نسبة متوافرة) وإسبانيا (15,8%).

وقدرت نسبة البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بـ7% في ماي، بدون تغيير عن شهر أبريل 2018.