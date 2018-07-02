الأمن البلجيكي يحبط اعتداء بالمتفجرات في فرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

قال ممثلون للادعاء، اليوم الاثنين، إن السلطات البلجيكية اعتقلت شخصين يشتبه في تخطيطهما لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية.

وأوقفت الشرطة البلجيكية الضنينين بحوزتهما كمية من "بيروكسيد الأسيتون"، وهي مادة متفجرة تتيح صنع "قنابل تقليدية"، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.