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كُتّاب وآراء
أمريكا تعتبر مغادرة منظمة التجارة سابقا لأوانه
قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، إنه من "السابق لأوانه أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية".
وأبلغ روس شبكة CNN أن "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية"، وزاد: "أعتقد أن هناك حاجة حقا لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدي ذلك. لكنني أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة انتقادا شديدا، وقال موقع "اكسيوس الإخباري" إن الرئيس يريد الانسحاب من المنظمة، لكن سرعان ما نفى وزير الخزانة ستيف منوتشين ذلك.
وذكر المصدر، أيضا، أن الرئيس الجمهوري، الذي جعل من "محاربة قواعد التجارة غير العادلة" ركيزة في برنامجه الرئاسي، أمر بصياغة تشريع ينص على الانسحاب من منظمة التجارة.