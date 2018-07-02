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الرئيسية | خارج الحدود | استنفار بين أمنيي فرنسا للوصول إلى رضوان فايد

استنفار بين أمنيي فرنسا للوصول إلى رضوان فايد

استنفار بين أمنيي فرنسا للوصول إلى رضوان فايد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 21:49

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 2900 من أفراد الشرطة والدرك يبحثون عن اللص المدان رضوان فايد، وذلك بعد هروبه على متن مروحية من سجن في جنوب باريس.

وقالت وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، إنها أمرت بإجراء تحقيق بشأن هروب فايد، الذي يقضى عقوبة السجن 25 بعد إدانته في واقعة سرقة عام 2010، قتلت خلالها شرطية.

وأضاف بيلوبي لشبكة "أوروبا 1" أن طائرات بدون طيار كانت تحلق فوق السجن خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن المحققين يدرسون ما إذا كان قد تم استخدامها في التخطيط للهروب.

وهرب فايد على متن مروحية هبطت في الساحة الأمامية للسجن، وهي المنطقة التي يتردد أنه يحظر دخول السجناء إلى مساحتها، ليقوم بعد ذلك مسلحون كانوا على متن الهيليكوبتر بكسر باب غرفة الزيارة التي كان يلتقى فيها فايد مع أحد أشقائه.

وانتهت عملية الهروب خلال دقائق، دون إصابات أو احتجاز رهائن، بحسب ما قالته وزارة العدل ضمن تواصلها بشأن ما جرى.

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