"الجامعة العربية" تمنح حاكم دبي "درع التنمية"

هسبريس ـ مُتابعة

تنظم جامعة الدول العربية احتفالية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة لتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، وذلك لدوره الرائد في مجال التنمية الإنسانية، سواء في الإمارات أو على المستوى العربي.

ومن المقرر خلال الاحتفالية أن يقوم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمنح الشيخ محمد بن راشد "درع جامعة الدول العربية للريادة في العمل التنموي"، حيث سيتسلمه نيابة عنه محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية، الأربعاء من الأسبوع الجاري، حضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة، الرسمية وغير الرسمية، وسيُلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمةً في هذه المناسبة؛ يتناول خلالها إسهامات الشيخ بن راشد في مجال التنمية الإنسانية.

جدير بالذكر أن "درع العمل التنموي العربي" هي جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية، لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وذلك من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.