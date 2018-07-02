جماعة متطرفة تتبنى مهاجمة قوات فرنسية بمالي

هسبريس - رويترز

أعلنت جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له القوات الفرنسية في بلدة جاو في شمال مالي يوم السبت وذلك حسبما قال موقع سايت الأمريكي المتابع لمواقع الجماعات المتشددة على الانترنت اليوم الاثنين نقلا عن صحفي عادة ما يتلقى بشكل مباشر أنباء إعلان المسؤولية.

وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي قتل فيه أربعة مدنيين وأصيب أربعة من أفراد القوات الفرنسية كان رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لموريتانيا اليوم الاثنين.