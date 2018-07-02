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الرئيسية | خارج الحدود | جماعة متطرفة تتبنى مهاجمة قوات فرنسية بمالي

جماعة متطرفة تتبنى مهاجمة قوات فرنسية بمالي

جماعة متطرفة تتبنى مهاجمة قوات فرنسية بمالي
هسبريس - رويترز
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:54

أعلنت جماعة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي مسؤوليتها عن هجوم تعرضت له القوات الفرنسية في بلدة جاو في شمال مالي يوم السبت وذلك حسبما قال موقع سايت الأمريكي المتابع لمواقع الجماعات المتشددة على الانترنت اليوم الاثنين نقلا عن صحفي عادة ما يتلقى بشكل مباشر أنباء إعلان المسؤولية.

وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي قتل فيه أربعة مدنيين وأصيب أربعة من أفراد القوات الفرنسية كان رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل زيارته لموريتانيا اليوم الاثنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - al3arandass الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:08
أعتقد أنه في الحرب لا فرق بين مدني وعسكري ما داموا في الجيش فهو يعتبر محارب حتى ولو كان طياخا
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2 - عبدالله الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:17
رسالة من الجزاءر الى رءيس ماكرون.
شكون هي القاعدة في افريقيا او شكون لي تا يدعمها ويسلحها ويخبيها من غير الجزاءر. الجزاءر طغت او غادي واحد النهار طيح على نيفها، تحفر وتعادي كل ما هو مغربي في القارة الافريقية والله اما عندهم شغل او نساو حتى الشعب ديالهم غير المغرب المغرب.
رسالة الى ماكرون الى غادي لموريتانيا او توقف في جانب المغرب غادين نوقفو ليك في مصالحك في افريقيا .
والله العظيم الى هاذ البلاد جرتوم خبيت الله يدير ليه شي سبب ، راه هاذي فرنسا يا جزاءر والله حتى تقلب ليكم الرجلين على الرأس غير بقاو تلعبو بالنار لان هاذاك الغاز لي مصدعين بيه دنيا او شاريين بيه اوروبا غادي يولي زبل او في التاريخ غير ديرو لعمركم لوايزو.
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