إدراج مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي

هسبريس - متابعة

أدرجت لجنة التراث العالمي، المجتمعة حاليا في المنامة برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، اليوم موقعاً مختلطاً – طبيعياً وثقافياً - من المكسيك، وثلاثة مواقع طبيعية من جنوب أفريقيا والصين وفرنسا في قائمة التراث العالمي، وذلك إبّان دورتها التي عُقدت صباح اليوم. كما وافقت اللجنة على امتداد موقع في الاتحاد الروسي. وستستمر اللجنة في النظر في الترشيحات الجديدة بعد الظهر.

وفيما يلي قائمة بأسماء المواقع الجديدة حسب ترتيب إدراجها في قائمة التراث العالمي:

الموقع المختلط:

وادي تهوكان-سويكاتلان: وهو موطن أصلي في منطقة وسط أمريكا (المكسيك).

ويعدّ وادي تهوكان-سويكاتلان، الواقع في منطقة وسط أمريكا، المنطقة القاحلة وشبه القاحلة الأكثر غنى بالتنوع البيولوجي في أمريكا الشمالية. ويعدّ هذا الموقع، الذي يتألف من ثلاثة عناصر، هي: زابوتيتلان-سويكاتلاتن، وسان جوان رايا، وبورون، أحد المراكز الرئيسية لأصناف متنوعة من عائلة الصبار المعرضة لتهديد كبير على الصعيد العالمي. ويعد الوادي على وجه التحديد موطناً لغابات الصبار العمودية الأكثر كثافة على وجه الأرض، والتي تشكّل منظراً فريداً يتألف أيضاً من الصبار ونبات اليوكا وأشجار البلوط.

وتكشف الآثار عملية تطور تقني يجسّد التوطين المبكر للنباتات. ويمثّل الوادي نظاماً استثنائياً لإدارة المياه من خلال القنوات والآبار والممرات المائية والسدود التي تعدّ أقدم المنشآت المائية في القارة، وقد ساعدت على استقرار المجتمعات التي تعيش على الزراعة.

كما تم إدراج ثلاثة مواقع طبيعية في القائمة وهي:

جبال باربيرتون ماكونيا (جنوب أفريقيا)

يشمل هذا الموقع، الموجود شمال شرق جنوب أفريقيا، 40% من مساحة حزام الحجر الأخضر في باربرتون، الذي يعد أحد أقدم التركيبات الجيولوجية في العالم. وتمثّل جبال باربيرتون ماكونيا سلسلة الصخور البركانية والرسوبية التي ما زالت قائمة في أفضل حال منذ ما يصل إلى 6ر3 مليار سنة، إذ تكوّنت عندما بدأت القارات الأولى بالتشكل على اليابسة الأصلية.

وثانيا، جبل فان جينج شان (الصين)

يتميز جبل فان جينج شان، الموجود في سلسلة جبال فولينج في مقاطعة قويتشو (جنوب غرب الصين)، بارتفاعه الذي يتراوح بين 2570 و500 متر فوق مستوى سطح البحر، الأمر الذي يعزز تنوع الأصناف النباتية والتضاريس الجغرافية الموجودة في المنطقة. إذ يعدّ الموقع جزيرة من الصخور المتحولة في محيط كارستي، وما زال يحتوي حتى اليوم على أنواع عديدة من الحيوانات والنباتات التي يعود أصلها إلى الفترة الجيولوجية للعصر الثالث أي ما بين 65 مليون على 2 مليون سنة مضت.

وكان الموقع الثالث هو الموقع التكتوني الأعلى لسلسلة الجبال البركانية "شين دي بوي" – وادي "فاي دو ليماين" (فرنسا)

يضم الموقع، الموجود في وسط فرنسا، وادي "فاي دو ليماين" وسلسلة الجبال البركانية "لا شين دي بوي" والتضاريس المقلوبة في جبل "لا سير". ويعد الموقع معلماً رمزياً لصدع غرب أوروبا الذي تكوّن في القاعدة الأساسية لبنية جبال الألب منذ 35 مليون عام. وتبيّن الخصائص الجيولوجية للموقع كيف تشقّقت القشرة القارية قبل أن تنهار، الأمر الذي أدى إلى صعود الحمم البركانية المنصهرة في باطن الأرض نحو السطح مؤدية إلى ارتفاع مستوى السطح. ويبيّن الموقع بطريقة استثنائية ظاهرة الانجراف القاري التي تعدّ واحدة من الخطوات الخمس الرئيسية لتكتونيات الصفائح.

كما وافقت اللجنة على امتداد لموقع طبيعي ضمن التراث العالمي بروسيا، وهو وادي نهر بكن (امتداد لموقع "سلسلة جبال سيخوت ألين الوسطى").

وتم إدراج وادي نهر بكن ليكون امتداداً لموقع سلسلة جبال سيخوت ألين الوسطى الذي أدرج في قائمة التراث العالمي في عام 2001. ويقع الوادي على بعد مئات الكيلومترات شمال الموقع القائم. ويمثّل الامتداد مساحة 1160469هكتار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة الموقع القائم. ويضم غابات الصنوبر المظلمة جنوب أوخوستوك وغابات الصنوبر وغابات الأشجار عريضة الأوراق شرق آسيا. وتضم الثروة الحيوانية في الموقع بعض أنواع التايغا وأصنافاً تتميز بها منطقة جنوب مانشوريا. ويضم أيضاً أنواع ثدييات مميزة مثل نمر الحب والأيل المسكي وحيوانات الشره والسمور.

وستستمر أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي حتى تاريخ 4 يوليو.