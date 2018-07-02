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كُتّاب وآراء
السويد تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي
تولت السويد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، اعتبارا من أمس الأحد ولمدة شهر.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، إن بلادها تسلمت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في الفترة ما بين 1 يوليوز ولغاية غشت.
وأضافت فالستروم، في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة السويدية، أن تسلم بلادها للرئاسة الدورية يأتي في فترة يعاني فيها عدد كبير من الناس حول العالم من المتاعب، فيما يبحث آخرون عن الحماية.
وأكّدت فالستروم أن بلادها سوف تضع حقوق النساء والأطفال في مقدمة أولوياتها، كما سيتم إدراج المواضيع المتعلقة باليمن وسوريا وميانمار ضمن البنود الرئيسية لجدول الأعمال.
وشددت الوزيرة السويدية على أن بلادها سوف تخوض دبلوماسية نشطة خلال فترة ترأسها لمجلس الأمن.