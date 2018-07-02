أبوظبي تستقبل مليوني نزيل فندقي في 5 أشهر

هسبريس - متابعة

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 9ر4 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية توفر 31236 غرفة في مختلف أنحاء الإمارة قد استقبلت مايزيد عن مليوني نزيل خلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى أيار/مايو.

وبلغت مستويات الإشغال في هذه الفترة نسبة 75% بنسبة نمو 4 ر1 %، ومتوسط فترة الإقامة 7ر2 ليلة بنسبة نمو 4ر2%.

وتصدرت الصين قائمة أكبر الأسواق الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، والذي بلغ 192500 نزيل، بنسبة نمو 9ر19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وجاءت الهند في المركز الثاني مع ارتفاع عدد النزلاء الهنود بنسبة 2ر22 % إلى 166700 نزيل. وارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 7ر12 % إلى 119900 نزيل، ومن الولايات المتحدة بنسبة 7ر25 % 82300 نزيل، ومن ألمانيا بنسبة 20 % إلى 71300 نزيل.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "تعتبر هذه النتائج إيجابية وواعدة، وتؤكد تسجيلنا مستويات نمو مستقرة على مؤشرات الأداء، ونعمل على تعزيز الوعي بالمقومات السياحية والترفيهية في أبوظبي وتراثها الثقافي وبنيتها التحتية الحديثة المؤهلة لاحتضان فعاليات الاجتماعات وأنشطة الحوافز والأعمال والمؤتمرات والمعارض".

وتابع "نتوقع زخماً سياحياً كبيراً في الأشهر المقبلة مع بدء فعاليات موسم صيف أبوظبي وافتتاح المزيد من المرافق الترفيهية والمنتجعات الجديدة".