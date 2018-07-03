نظام الأسد يستعيد السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا

هسبريس - متابعة

كشف مركز بحثي مختص في الشأن السوري النقاب عن ارتفاع مساحة سيطرة النظام السوري وتنظيم "داعش" على الأوضاع في البلاد في مقابل تقلص مساحة سيطرة فصائل المعارضة المسلحة بشكل ملحوظ.

وأظهرت خارطة النفوذ العسكري في سوريا لشهر يونيو الماضي، التي يصدرها مركز جسور للدراسات شهريا، تغيراً جزئياً في نسب السيطرة الكلية بين أغلب القوى، مقارنة مع النسب التي تم تسجيلها في الشهر الماضي.

وقد شهد هذا الشهر أحداثاً بارزة، أهمها خرق النظام السوري لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري وبدء معركة شاملة لاستعادة السيطرة عليه.

ووفقاً للخارطة، فإنّ نسبة سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد ارتفعت إلى 56.58% بعد أن كانت 56.14% في شهر ماي الفائت.

أما "داعش" فقد حقق زيادة طفيفة في مساحة سيطرته التي باتت 7.07% مقارنة مع 7.02% في الشهر الماضي، على إثر انتشار عناصره في جيب صغير شمال شرق محافظة السويداء قادمين من أحياء جنوب العاصمة التي سيطر عليها النظام السوري نهاية شهر ماي الماضي.

وتقلصت مساحة سيطرة فصائل المعارضة المسلحة بشكل ملحوظ، نتيجة خسارتها لجزء من معاقلها في الجنوب السوري، وبلغت نسبة السيطرة 10.47%، مقارنة مع 10.96% في الشهر الفائت.

كما بقيت مساحة سيطرة قوات سورية الديمقراطية على حالها والتي تم تسجيلها في ذلك الشهر، حيث بلغت 24.91%.

وأطلق النظام السوري بدعم جوي وبري من روسيا وإيران عملية عسكرية واسعة في 19 يونيو الماضي، لاستعادة السيطرة على الجنوب السوري الذي كان خاضعاً لاتفاق خفض التصعيد منذ يوليوز 2017، بضمانة من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وروسيا.

واستطاع النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من ريف محافظة درعا الشرقي وبعض القرى في الريف الغربي، حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وانطلقت في سوريا عام 2011 احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، ما قابله النظام بقمع أمني أطلق صراعًا بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت آلاف القتلى، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، حسب إحصاءات أممية وحقوقية.

ويعرف "مركز جسور للدراسات" نفسه بأنه مؤسسة مستقلة متخصصة في إصدار المعلومات وعمل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، في منطقة الشرق الأوسط، والمتعلقة بالشأن السوري بخاصة.