غرق سفينة على متنها 139 شخصا في إندونيسيا

هسبريس ـ مُتابعة

غرقت عبارة على متنها 139 شخصا، اليوم الثلاثاء، في مياه واقعة جنوب جزيرة سيليبس الإندونيسية، بينما يتواجد فريق بحث حاليا في المنطقة.

وينتظر عشرات من الركاب، مرتدين سترات الانقاذ، فوق السقف المائل للسفينة الحصول على مساعدة، بينما تغرق المركبة البحرية في المياه، بحسب صور نشرت عبر الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتحمل العبارة، إلى جانب الركاب الـ139، إجمالي 48 مركبة، بحسب المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوغروهو. وتعتقد السلطات الإندونيسية أن سبب الحادث ربما يكون تسرب مياه إلى العبارة بالأساس.

جدير بالذكر أن عبارة مماثلة غرقت الشهر الماضي في إندونيسيا، مما تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص وفقد 164 آخرين، فضلا عن انقاذ 21 راكبا.