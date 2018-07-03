الإرهاب يقود وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر

هسبريس - إفي

تستقبل الجزائر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستهدف بحث ملف الإرهاب زيادة على الهجرة.

برنامج الموعد حدد اجتماعا للمسؤول الإسباني مع نظيره الجزائري، نور الدين بدوي، بحسب ما أعلنته سلطات البلد المغاربي، ولقاء مع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، للتطرق إلى موضوع الأمن في البحر الأبيض المتوسط.

الجزائر اعتبرت أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين، وستشكل فرصة لإثراء وتعزيز التبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بينما تأتي زيارة مارلاسكا إلى البلاد نفسها بعد أسابيع قليلة من زيارة مدريد من لدن وزير داخلية الجزائر.