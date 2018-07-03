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الرئيسية | خارج الحدود | الإرهاب يقود وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر

الإرهاب يقود وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر

الإرهاب يقود وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر
هسبريس - إفي
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:50

تستقبل الجزائر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستهدف بحث ملف الإرهاب زيادة على الهجرة.

برنامج الموعد حدد اجتماعا للمسؤول الإسباني مع نظيره الجزائري، نور الدين بدوي، بحسب ما أعلنته سلطات البلد المغاربي، ولقاء مع رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، للتطرق إلى موضوع الأمن في البحر الأبيض المتوسط.

الجزائر اعتبرت أن "هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين، وستشكل فرصة لإثراء وتعزيز التبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، بينما تأتي زيارة مارلاسكا إلى البلاد نفسها بعد أسابيع قليلة من زيارة مدريد من لدن وزير داخلية الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابونذير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:58
هناك تقارب بين الجزائر واسبانيا واسبانيا وموريتانيا وموريتانيا والجزائر واسبانيا والمغرب المدافع عن المهاجريين غير الشرعيين بقى بلد معزول عن جيرانه
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-2
2 - سليم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:31
تاتي هاته الزيارة لوزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر بعدما ازدادت موجات المهاجرين الجزائريين عبر القوارب اذ لم تستني لا الشيوخ و لا الشباب و لا العائلات و لا الفتيات المراهقات و لا النساء و لا حتى الرضع !! و بعدما غصت الملاجئ في سبتة و في جنوب اسبانيا بالاف الجزائريين اللذين يضربون و يهانون و تقتلهم الشرطة الاسبانية .. فاختلط الحابل بالنابل و اصبح الارهابييون الجزائريون يهربون من الجبال عبر القوارب ليصلو لاوروبا..
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-8
3 - BAROUCH الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:34
يا رقم 1 الوزير الاسباني زار بلدك لانه يعلم ان نظامكم العسكري الارهابي هو من يغذي الارهاب بالمنطقة وخير دليل تحالف حزب الله الارهابي من البوليساريو الارهابية فوق ارض الجزائر الاهابية بتمويل ايراني ارهابي
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3
4 - العارف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:51
الى رقم 03 ما معنى كلمة المداويخ انك الوحيد الدي صدق مسرحية حزب الله و البوليزاريو مسكين من المداويخ العياشة
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-3
5 - بنادم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:32
ليس الارهاب بل الكوكايين......هناك اشاعه تقول ان الجزائر من زمان وهي تستورد الكوكايين لاستعماله في صناعة اقراص الهلوسه والتي تهربها الى المغرب. ....يجب تحليل اقراص الهلوسة الجزائريه لمعرفة هل بها كوكايين....لولا اسبانيا التي عرفت سر الكوكايين الجزائري ما سمعنا شئ ....شكرا اسبانيا
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6 - يوسف بن تاشفين الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:43
النظام الجزاءري على قاءمة الدول المدعمة للارهاب في منطقة الساحل والصحراء وشمال مالي وهذا النظام هو من صنع الارهابيين في الجزاءر لارهاب المواطنين وصنع مرتزقة وعصابة البوليزاريو وهي خليط من الجزاءريين والموريتانيين وقلة من الصحراويين...وضمت اخيرا لمليشيات هذه المرتزقة شبابا افارقة لاظهار ان هناك جنود..في الوقت الذي ترمي فيه افارقة مهاجرين في غياهب الصحراء فريسة للجوع والعطش والهلاك..اسبانيا تعلم كل هذا...ولعل الوزير الاسباني نبه السلطات الجزاءرية للعواقب
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