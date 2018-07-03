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كُتّاب وآراء
حرق سيارة احتجاجا على سياقة المرأة في السعودية
أعلن مصدر أمنى سعودي أن مجهولين قاموا بإضرام النيران في سيارة إحدى السعوديات في مكة المكرمة عمدا ، وذلك بعد حوالي أسبوعين من سماح السلطات في المملكة لأول مرة بقيادة المرأة للسيارة.
وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الجهات الأمنية باشرت التعامل مع بلاغ عن تعرض سيارة بقرية الصم،د في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، لحريق متعمد".
وأشار إلى أنه" تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".
وبدأت النساء في المملكة العربية السعودية ،في 24 من الشهر الماضي، بقيادة السيارات في الشوارع بعد رفع الحظر على ذلك.
وأظهر مقطع فيديو للحادث النار تشتعل في سيارة متوقفة، بينما تعلق امرأة على الفيديو بالتعريف عن نفسها على أنها صاحبة السيارة، وتدعى سلمى الشريف.
وتقول الشريف، في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحريق متعمد، وأن بعض شبان القرية المعارضين لقيادة النساء للسيارات هم من أضرموا النار في المركبة.