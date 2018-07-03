24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  3. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  4. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

  5. نظام الأسد يستعيد السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حرق سيارة احتجاجا على سياقة المرأة في السعودية

حرق سيارة احتجاجا على سياقة المرأة في السعودية

حرق سيارة احتجاجا على سياقة المرأة في السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:35

أعلن مصدر أمنى سعودي أن مجهولين قاموا بإضرام النيران في سيارة إحدى السعوديات في مكة المكرمة عمدا ، وذلك بعد حوالي أسبوعين من سماح السلطات في المملكة لأول مرة بقيادة المرأة للسيارة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الجهات الأمنية باشرت التعامل مع بلاغ عن تعرض سيارة بقرية الصم،د في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، لحريق متعمد".

وأشار إلى أنه" تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

وبدأت النساء في المملكة العربية السعودية ،في 24 من الشهر الماضي، بقيادة السيارات في الشوارع بعد رفع الحظر على ذلك.

وأظهر مقطع فيديو للحادث النار تشتعل في سيارة متوقفة، بينما تعلق امرأة على الفيديو بالتعريف عن نفسها على أنها صاحبة السيارة، وتدعى سلمى الشريف.

وتقول الشريف، في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحريق متعمد، وأن بعض شبان القرية المعارضين لقيادة النساء للسيارات هم من أضرموا النار في المركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مقاطعون الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:48
هناك قرية فالسعودية حتى الهاتف يحرمونه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - أبو نزار الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:55
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم ،مجتمع لا زال يعتبر سياقة السيارة حرام ونحن في القرن 21 يجب أن تكون هناك توعية في المدارس والمساجد حتى يتقبلوا هذا التغيير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - Ayoub الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 13:59
La fausse richesse de l'Arabie Saoudite montre son vrais visage de sous développement sociétale avec un état d'esprit qui baigne dans le désert du moyen âge
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - فؤاد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:02
امة التخلف القيادة ليست عيب لديكم المال لكن يقودكم شئ اخر غير الدماغ اصبحنا نخجل ان نقول انكم عرب لاولى دعوة الرسول على ارضكم انها اغنى ارض لاصبحتم من جيل الانسان البدائي لانكم لم تتطورو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - أبو ريم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:03
حرق السيارات ومنع النساء من أبسط حقوقهن يدل على قمة القمع والإستبداد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - kharkhoud الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:03
إذا صح هذا الخبر مع احترامي للشأن الداخلي للسعوديين أطرح سؤالا واحدا فقط ( هل هناك آية في القرآن تحرم ركوب النساء للجمل أو الناقة أو الفرس أو البغل أو الحمار؟)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - aziz الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:12
هذي هي قمة الكلاخ .هنا كيبان فين راه الوعي عند شي وحدت واصل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - اجديك الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 14:17
عندها الزهر ما حرقوهاش هي والسيارة؛ انه مجتمع سلطوي دكوري متعصب عنصري منافق....؛ إلا من رحم الله؛ وكان الدين هناك صورة فقط لم يستقيدوا منه اي شيء؛ اكيد لولا الاماكن المقدسة هناك لما زارها احد قط...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.