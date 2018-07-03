مصر تطلب تنقل قادة حركة "حماس" إلى القاهرة

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤول في "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن مصر وجهت دعوة للحركة لإيفاد وفد من قيادتها لزيارة القاهرة.

وذكر طاهر النونو، القيادي في حماس المدلي بتصريحات للصحفيين في غزة، أن الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة وفد من قيادتها الى القاهرة للتباحث حول العديد من القضايا.

وقال النونو إن قيادة حماس رحبت بالدعوة، ومن المتوقع أن يتوجه قريبا وفد قيادي إلى القاهرة تلبية للدعوة المصرية.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع بحث عدة ملفات خلال الزيارة؛ منها الوضع الفلسطيني الداخلي وأوضاع قطاع غزة وآخر التطورات السياسية.