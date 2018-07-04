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كُتّاب وآراء
السعودية تبدأ الاستعدادات لموسم الحج الجديد
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ترحب باستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم.
وقال الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، في بيان عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "مجلس الوزراء تطرق إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام".
وأكد المجلس على أن "حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم"، كما أضاف الوزير أن "المملكة تسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعاية الحجاج وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم".