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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تقرر تجميد أموال وسلع مرتبطة بإيران

الإمارات تقرر تجميد أموال وسلع مرتبطة بإيران

الإمارات تقرر تجميد أموال وسلع مرتبطة بإيران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:30

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت فيه "إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب".

وطالبت الهيئة، جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع، البحث والتجميد ضد أية حسابات مالية أو عينية خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص، الذاتيين والمعنويين، المرتبطين بهم والتي شملت تسعة أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وشملت الإجراءات تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.

وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك.

وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - bouaazza الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 00:54
La moitié de la population de ce pays est de confession musulmane chiites, le pouvoir dans les mains des sunnites qui accusent leurs compatriotes d'iraniens et les jettent en prison juste parce qu'ils sont chiites , impossible de trouver un iranien dans ce pays c'est plutôt la guerre des sunnites de ce pays aux chiites de ce pays
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