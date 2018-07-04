سلطات جنوب السودان تقترح تمديد ولاية سلفاكير

هسبريس - إفي

قدمت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان مقترحا جديدا للبرلمان القومي الانتقالي يقضي بتمديد ولاية الرئيس الحالي، سلفاكير ميارديت، ثلاث سنوات أخري، في الوقت الذي تتفاوض فيه مع مجموعات المعارضة بالعاصمة السودانية الخرطوم علي احياء اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015.

وقال رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان القومي بول يواني بونجو، في تصريحات لـ"إفي"، إنهم تسلموا مقترحا من مجلس وزراء الحكومة الانتقالية يقضي بتعديل بنود الدستور من أجل تمديد ولاية الرئيس كير حتي عام 2021، مبينا بأنهم سيناقشون المقترح قبل التصويت عليه في هذا الشهر.

وأضاف: "لقد تسلمنا مقترح التعديلات يوم الاثنين في البرلمان، لكن المشرعون سيتناقشون حوله، قبل أن يصوتوا عليه حتي يصبح قانونا ساري المفعول".

وتمت إحالة مشروع التعديلات الدسورية للجنة العدل والتشريعات للتداول حوله قبل أن يتم تقديمه لأعضاء البرلمان.

ويطالب المقترح الحكومي بتعديل المادة 66 من الدستور لتمديد عمر البرلمان الانتقالي والمادة 100 التي تتحدث عن فترة ولاية رئيس الجمهورية.

وبحسب نصوص اتفاق السلام فإن أجل الحكومة الانتقالية ستنتهي في شهر اغسطس/آب المقبل.

وتعتزم الحكومة تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس خشية أن تفقد شرعيتها في شهر اغسطس/آب دون أن تتوصل لاتفاق سلام مع فصائل المعارضة عبر منبر احياء اتفاق السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا (ايجاد).

ووقع سيلفاكير ومشار، في الخرطوم، الاربعاء الماضي، اتفاقا ينص على وقف دائم لإطلاق النار، وفتح المعابر للأغراض الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين.

جاء ذلك تتويجا لجهود الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيغاد"، على مدار الأسابيع الماضية، لنزع فتيل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، بعد عامين من استقلال البلاد عن الخرطوم.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في عام 2011 ، من حرب أهلية منذ 2013 بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.