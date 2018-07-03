ماليزيا تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

هسبريس - متابعة

ذكرت تقارير إعلامية من العاصمة الماليزية كوالولمبور، أن السلطات الماليزية اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

واصطحبت السلطات نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه، على أن يمثل غدا الاربعاء أمام المحكمة.

هذه أولى الخطوات الجدية لتنفيذ وعود مهاتير محمد لتنفيذ وعود الانتخابات والتحالف الفائز معه في الانتخابات الأخيرة، لمحاربة الفساد.

ومحمد نجيب تون عبد الرزاق (مواليد 23 يوليوز 1953)، هو سياسي ماليزي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا منذ 3 نيسان أبريل 2009 وحتى 10 ماي 2018 خلفا لعبد الله أحمد بدوي.

ونجيب هو عضو "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهو ابن تون عبد الرزاق، ثاني رئيس وزراء لماليزيا، وابن اخت الداتو حسين بن الداتو عون، ولذلك يعتبر من عائلة سياسية.

حامت حول نجيب الكثير من الاتهامات حول تقاضيه أموالاً في صفقات سلاح عديدة، منها صفقة شراء يوروكوپتر وصفقة شراء مقاتلات سوخوي وغواصات.

وخسر عبد الرزاق (64 عاما) منصب رئيس الوزراء عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في ماليزيا، في ماي الماضي، أمام منافسه مهاتير محمد، (92 عاما).