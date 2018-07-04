إيطاليا تحظر الإعلانات الترويجية للمراهنات الكروية

هسبريس - متابعة

أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تحظر إعلانات الترويج للمراهنات، في ظل انتقادات من جانب أندية كرة القدم التي تستفيد من هذه الإعلانات.

من ناحيته قال "ليويجي دي مايو" نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "اعتقد أن هذه صناعة أصبحت كبيرة للغاية وتمثل عبئا على صحة وكرامة الناس، ونحن سنعمل على تقليص حجمها".

وأضاف "دي مايو" الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والضمان الاجتماعي إن القمار يدمر الأسر ويكبد ميزانية قطاع الصحة في ألمانيا نفقات كبيرة.

وبحسب المجلس الوطني للأبحاث في إيطاليا فإن حوالي 400 ألف شخص تعرضوا لمشكلات تتعلق بممارسة القمار والمراهنات خلال 2017، بزيادة تعادل 4 أمثال الرقم منذ عشر سنوات.

كان اجتماع للحكومة الإيطالية قد اتخذ قرار حظر إعلانات المراهنات مساء أمس الاثنين، رغم انتقادات صناعة القمار وأندية كرة القدم التي تعتمد على رعاية شركات المراهنات لها.

وقال "كلاوديو فينوشي" الرئيس التنفيذي لفريق "بولونيا" الذي يلعب في الدوري الممتاز الإيطالي بكرة القدم لصحيفة "لوميساجيرو" الإيطالية إن الخطوة الحكومية "المجنونة" ستحرم أندية كرة القدم من 100 مليون يورو (116 مليون دولار).

وقالت "ديبورا بيرجاميني" من حزب "فوزرا إيطاليا" (إلى الأمام يا إيطاليا) المعارض أن النتيجة الوحيدة لقرار الحكومة "ستكون إذلال جماهير كرة القدم الإيطالية بسبب انخفاض الموارد المالية المتاحة لفرقها".

يذكر أن "فوزرا إيطاليا" هو حزب رئيس الوزراء الأسبق "سيلفيو بيرلسكوني" الذي تمتلك عائلته شبكة تلفزيون "ميد إيست" والتي ستخسر إيرادات مهمة نتيجة إلغاء عقود إعلانات المراهنات.

وقال "دي مايو" إن حزب "حركة الخمس نجوم" الذي ينتمي إليه وعد بهذا الحظر منذ فترة طويلة، وانتقد "الشخصيات الشهيرة" مثل لاعب كرة القدم المعتزل فرانشيسكو توتي لظهورهم في إعلانات المراهنات.