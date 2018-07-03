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الرئيسية | خارج الحدود | نجل زعيم "داعش" يلقى مصرعه بحمص السورية

نجل زعيم "داعش" يلقى مصرعه بحمص السورية

نجل زعيم "داعش" يلقى مصرعه بحمص السورية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:27

قالت وكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء إن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة حمص بسوريا.

وقالت وكالة ناشر نيوز في بيان "حذيفة البدري .. نجل الخليفة.. قُتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Attanjawi agadir الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:54
لا وجود لداعش انما هي مخبارات وزنادقة تابعين للقوى العظمة لتدمير بلدان بدريعة الارهاب الحصول غير لبغي اطنز
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24
2 - Ex muslim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:56
مبروك مبروك وألف مبروك!!
العكوبة لبقية الدواعش والضباع المنفردة ومن يساندهم ومن يدافع عنهم ويختلق أعذار لكي ترتاح البشرية.
نتمنى من أمريكا والغرب أن يكثف ضرباته العسكرية باش يدفنوا الجدران الملتحية في جحورهم.
لكل من يقول أن داعش صناعة أمريكية هل مئات الآلاف من المسلمين الذين التحقوا بها كذلك صنعوا في المختبرات الأمريكية؟ وهل الكتب المقدسة التي يستند عليها الدواعش في أحكامهم كذلك صناعة أمريكية أم إسلامية محضة
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-16
3 - اكادير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:16
الى جهنم و بئس المصير..
داعش.. شرذمة من قطاع الطرق و الزنادقة يقتلون المسلمين باسم الاسلام، و الإسلام بريء منهم.
خوارج العصر أحفاد إبن ملجم و ذو الخويصرة، كلاب النار يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان كما قال رسول الله عليه صلوات الله.
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0
4 - عبد الله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:29
داعش = برمجة إسرائيلية أمريكية و تمويل وهابي .
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