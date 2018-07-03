24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/07/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:29
|06:17
|13:37
|17:17
|20:47
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- اتحاد كتاب المغرب.. من الرنين إلى الأنين
- المحكي القصصي بين الغريب والعجيب في "الكراطيط"
- في عقيدة القضاة وعدالتهم!
- التربية والسينما: مقاربات وتجارب
- المثقف والسلطة: سؤال الهيمنة؟!
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نجل زعيم "داعش" يلقى مصرعه بحمص السورية
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:27
قالت وكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء إن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة حمص بسوريا.
وقالت وكالة ناشر نيوز في بيان "حذيفة البدري .. نجل الخليفة.. قُتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - Attanjawi agadir الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:54
لا وجود لداعش انما هي مخبارات وزنادقة تابعين للقوى العظمة لتدمير بلدان بدريعة الارهاب الحصول غير لبغي اطنز
2 - Ex muslim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 21:56
مبروك مبروك وألف مبروك!!
العكوبة لبقية الدواعش والضباع المنفردة ومن يساندهم ومن يدافع عنهم ويختلق أعذار لكي ترتاح البشرية.
نتمنى من أمريكا والغرب أن يكثف ضرباته العسكرية باش يدفنوا الجدران الملتحية في جحورهم.
لكل من يقول أن داعش صناعة أمريكية هل مئات الآلاف من المسلمين الذين التحقوا بها كذلك صنعوا في المختبرات الأمريكية؟ وهل الكتب المقدسة التي يستند عليها الدواعش في أحكامهم كذلك صناعة أمريكية أم إسلامية محضة
العكوبة لبقية الدواعش والضباع المنفردة ومن يساندهم ومن يدافع عنهم ويختلق أعذار لكي ترتاح البشرية.
نتمنى من أمريكا والغرب أن يكثف ضرباته العسكرية باش يدفنوا الجدران الملتحية في جحورهم.
لكل من يقول أن داعش صناعة أمريكية هل مئات الآلاف من المسلمين الذين التحقوا بها كذلك صنعوا في المختبرات الأمريكية؟ وهل الكتب المقدسة التي يستند عليها الدواعش في أحكامهم كذلك صناعة أمريكية أم إسلامية محضة
تعليق غير لائق
-16
3 - اكادير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:16
الى جهنم و بئس المصير..
داعش.. شرذمة من قطاع الطرق و الزنادقة يقتلون المسلمين باسم الاسلام، و الإسلام بريء منهم.
خوارج العصر أحفاد إبن ملجم و ذو الخويصرة، كلاب النار يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان كما قال رسول الله عليه صلوات الله.
داعش.. شرذمة من قطاع الطرق و الزنادقة يقتلون المسلمين باسم الاسلام، و الإسلام بريء منهم.
خوارج العصر أحفاد إبن ملجم و ذو الخويصرة، كلاب النار يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان كما قال رسول الله عليه صلوات الله.
4 - عبد الله الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 22:29
داعش = برمجة إسرائيلية أمريكية و تمويل وهابي .
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4