نجل زعيم "داعش" يلقى مصرعه بحمص السورية

هسبريس - متابعة

قالت وكالة أنباء تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء إن نجل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قتل في مدينة حمص بسوريا.

وقالت وكالة ناشر نيوز في بيان "حذيفة البدري .. نجل الخليفة.. قُتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".