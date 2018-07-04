من الجزائر إلى النيجير .. عودة مئات المهاجرين إلى نقطة الصفر

عبد الله شابلاه من تمنراست*

نفّذت السلطات الجزائرية عملية ترحيل أكثر من 300 مهاجر إلى النيجير، في رحلة طويلة دعت وسائل الإعلام إلى مواكبتها على مسافة أكثر من ألفي كيلومتر تحت الشمس الحارقة للصحراء الجزائرية.

وجبات ومياه وحافلات مكيفة واستراحات في مراكز جديدة... بدا واضحا أن الجزائر تحرص على الرد على اتهامها بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة. وكانت وكالة فرانس برس بين وسائل الإعلام التي رافقت العملية.

واتهمت منظمات غير حكومية محلية ودولية الجزائر في الآونة الأخيرة بتوقيف وترحيل المهاجرين من دول جنوب الصحراء بشكل جماعي، وفي بعض الأحيان دون تزويدهم بالماء والمؤونة في وسط الصحراء. ورفضت السلطات الجزائرية هذه الاتهامات، واعتبرتها "حملة تضليل".

وبدأت الرحلة الطويلة نحو النيجر من مركز إيواء بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث تم تجميع أكثر من 300 مهاجر أغلبهم أطفال ونساء من النيجير، ومعهم بعض الماليين والكاميرونيين والغانيين الذين تم توقيفهم في الأيام الأخيرة في مدن في الشمال الجزائري.

وبعد 400 كلم وعشر ساعات من السير بالسيارات نحو الجنوب، توقفت القافلة المكونة من 12 حافلة جديدة ومكيفة في الأغواط، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر الجزائري بتوزيع وجبة فطور الصباح وحفاضات للرضع.

وبعد 90 دقيقة، انطلقت القافلة مرة أخرى في رحلة عشر ساعات جديدة نحو عين صالح على بعد 1300 كلم في جنوب الجزائر إلى مركز إيواء أنجز حديثا وبلغت تكلفته 2.2 مليون يورو، حسب السلطات.

وهنا حصل المهاجرون على وجبة عشاء دسمة، وقبل الانطلاق من جديد فجرا، تم تزويدهم بالماء والبسكويت. ووصلت القافلة مساء السبت إلى تمنراست لإيواء المهاجرين في مركز استقبال يمكن أن يستقبل أكثر من 1000 شخص.

"لا أريد البقاء في النيجير"

على بُعد 200 كلم من حودو بلده، بدأ عبد القادر آدم، البالغ 56 سنة، في التفكير من الآن في العودة إلى الجزائر. وقال: "لا أريد البقاء في النيجير، حيث تركت زوجتين وسبعة أطفال"، كما أوضح للصحافيين.

وقال النيجيري: "سأفعل كل شيء من أجل العودة إلى الجزائر". وقد تم توقيفه في تيزي وزو في شرق الجزائر، حيث كان يعمل في ورشة بناء، وكان قد دخل الجزائر منذ 14 شهرا.

واضاف بينما أحاط به العشرات من مواطنيه: "كنت مرتاحا، وأرسل المال إلى عائلتي" التي بقيت في القرية.

من جهته، روى هارونة شازالي (27 سنة)، الذي عبر الحدود منذ ثمانية أيام من توقيفه في ورشة بناء في تيزي وزو: "وجدت عملا بكل سهولة"، مشددا على أنه سيعود إلى الجزائر "بمجرد أن تسنح الفرصة".

وقال المهاجرون إنهم اختاروا الجزائر لأنهم يجدون فيها بسهولة عملا، خصوصا في أوراش البناء.

وحسب السلطات الجزائرية، فإن العديد من المهاجرين الأفارقة يتسولون في الطرق.

ومنذ 2014، قامت الجزائر بترحيل أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، حسب مصدر رسمي؛ لكن السلطات أكدت أنها حرصت دائما على احترام حقوق الأشخاص المرحلين، واستجابت لـ"التزاماتها الدولية".

ونددت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"، في نهاية يونيو المنصرم، بترحيل آلاف المهاجرين من الجزائر منذ شهر يناير نحو النيجير ومالي في ظروف "غير إنسانية"، ودون اعتبار للوضع القانوني للعديد من الحالات، وفي وقت أكد بعضهم أن لديهم تأشيرة دخول للجزائر ما زالت صالحة.

"نقطة الصفر"

جيلالي دومي، والي ولاية تمنراست، أكد أن عملية الترحيل، التي نظمت في الأيام الأخيرة والتي حضرها ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "رسالة قوية إلى كل من يشكك في الجهود التي تبذلها الجزائر للعناية المهاجرين".

وحيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة باسكال راينتيانس "بالتنسيق بين كل الاشخاص المعنيين بهذه العملية" التي تهدف إلى التكفل "بسكان يوجدون في حالة حرجة".

وجرى، مساء الاثنين، نقل 354 مهاجرا نيجيريا - بينهم 197 طفلا و77 امرأة - بواسطة الحافلات نحو أساماكا في النيجير على بعد 15 كلم من الحدود، ثم نحو منطقة اغاديس، وفق اتفاق بين الجزائر ونيامي.

أما غير النيجيريين، فسيتم "إطلاق سراحهم"، حسب مسؤول من وزارة الداخلية الجزائرية.

وإذا كان البعض يريد العودة إلى الجزائر مرة أخرى، فالبعض الآخر يرفض حتى التفكير في ذلك.

وقال الشاب المالي عبد الله (19 سنة): "عبرت الحدود قبل سنة، وصرفت 1000 يورو؛ ولكن في نهاية الأمر، رجعت إلى نقطة الصفر". وأضاف أنه عمل في ورشة بناء في العاصمة الجزائرية دون أن يتلقى راتبه، لذلك "كل شيء انتهى، ولن أعود إلى هنا".