اندلاع العنف يشرد 800 ألف إثيوبي جنوب البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

ذكر تقرير للأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية أن العنف الدائر في جنوب البلاد، منذ يونيو الماضي، أجبر أكثر من 800 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وأنهم يحتاجون إلى غذاء ومساعدات أخرى.

واندلع العنف، خلال شهر أبريل من السنة الحالية، بين جماعتين عرقيتين في منطقتي "جيدو" و"غرب جويي"، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب العاصمة الإثيوبية.