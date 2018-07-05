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كُتّاب وآراء
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اندلاع العنف يشرد 800 ألف إثيوبي جنوب البلاد
الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:10
ذكر تقرير للأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية أن العنف الدائر في جنوب البلاد، منذ يونيو الماضي، أجبر أكثر من 800 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وأنهم يحتاجون إلى غذاء ومساعدات أخرى.
واندلع العنف، خلال شهر أبريل من السنة الحالية، بين جماعتين عرقيتين في منطقتي "جيدو" و"غرب جويي"، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب العاصمة الإثيوبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hassan الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:28
هذا هو المغرب بعد 50 سنة من استقبال المهاجرين الغير الشرعيين و احتلالهم للمدن و الشوارع, مساكلهم تأتي معهم و تزيد على مشاكلنا.
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