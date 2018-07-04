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بوتين يلتقي قادة إسرائيل وقطر خلال المونديال
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 21:50
قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، كما سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عند زيارة موسكو لحضور مباراة في كأس العالم.
وذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في لقاء صحافي عبر الهاتف: "بشكل عام يجري الإعداد للقائين وسيتم عقدهما إذا أتى الضيفان هنا في زيارات مزمعة لمشاهدة مباريات بكأس العالم".