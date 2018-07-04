أوبرا: لن أترشح للانتخابات الرئاسية في أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت نجمة التلفزيون الأمريكية أوبرا وينفري، مجددا، أنها لن ترشح نفسها للرئاسة، قائلة إن الإقدام على خطوة كهذه "سيقتلها"، لتضع بذلك حدا لتكهنات ثارت حول احتمال ترشحها عام 2020.

وتطرقت وينفري لهذا الموضوع من جديد في مقابلة مع مجلة "فوغ" البريطانية، بعد أن كثر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" هذا العام.

وقالت وينفري للمجلة، التي نشرت صورتها على غلاف عدد غشت، إنها "في ذلك الهيكل السياسي .. وسط كل هذه الأكاذيب وكل هذا الهراء والقبح والحماقة، وكل ما يدور في الغرف الخلفية.. أشعر أنه لا يمكنني أن أعيش". وزادت: "لن أستطيع فعل ذلك. هذا ليس عملا نظيفا. سيقتلني الأمر".

كانت الكلمة التي أدلت بها وينفري لدى تسلمها جائزة "غولدن علوب"، عن مجمل أعمالها، وعبرت فيها عن دعمها لضحايا سوء السلوك الجنسي وأشادت بالنساء اللاتي كشفن عن وقائع تحرش وانتهاكات في هوليوود وأماكن أخرى، قد قوبلت باستحسان بالغ.

وقالت وينفري لـ"فوغ"، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على موقعها الإلكتروني، إن "الناس يقولون هذه أوقات حالكة، لكن ماذا لو أننا غيرنا هذا النموذج؟ فأنا أرى الأمر بطريقة مختلفة" مشيرة إلى حركة "#مي تو" و"تايمز أب"، ثم تابعت، "أليس من الرائع أننا نستفيق؟‘. تحملت المرأة جنونا لسنوات".