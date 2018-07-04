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الرئيسية | خارج الحدود | جيش الفلبين يستعيد بلدة تحت سيطرة "دواعش"

جيش الفلبين يستعيد بلدة تحت سيطرة "دواعش"

جيش الفلبين يستعيد بلدة تحت سيطرة "دواعش"
هسبريس ـ رويترز
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 18:40

قال الجيش الفلبيني، اليوم الأربعاء، إن قواته المدعومة بآليات مدرعة استعادت بلدة في الجنوب بعد 12 ساعة من سيطرة متشددين موالين لتنظيم "داعش" عليها، وإن أربعة مسلحين قتلوا في اشتباكات داخلها.

جاءت الاشتباكات بعد تحذيرات الرئيس رودريغو دوتيرتي من أن فلول جماعات مسلحة، موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية"، يجندون أشخاصا وما زالوا يخططون لشن هجمات في عدة مدن في الجنوب لإقامة "دولة إسلامية مستقلة".

وقال الليوتنان كولونيل هارولد كابونوك، قائد إحدى كتائب الجيش، في بيان: "الجنود لاحقوا مسلحين من جماعة مقاتلي حرية بانغسامورو الإسلامية، الذين فروا إلى التلال بعد أن حاولوا احتلال بلدة داتو باغلاس".

وأضاف المتحدث أن الجيش سيواصل "حباط مخطط الجماعة لنشر الرعب في جنوب البلاد المضطرب. بينما لم تصدر جماعة مقاتلي حرية بانغسامورو الإسلامية أي تعليق.

وبقي مئات السكان في ملاجئ، ولم تسمح لهم السلطات بالعودة إلى منازلهم بعد أن وجد الجنود عبوات ناسفة وشراكا خداعية أخرى في البلدة موضوع التدخل العسكري.

وقال كابونوك إن أربعة مسلحين قتلوا وأصيب اثنان آخران، بينما وأصيب جندي ومسؤول في قوة أمنية محلية أيضا.

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