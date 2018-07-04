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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شاب يوقد احتجاجا عنيفا في نانت الفرنسية

مقتل شاب يوقد احتجاجا عنيفا في نانت الفرنسية

مقتل شاب يوقد احتجاجا عنيفا في نانت الفرنسية
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 13:35

اندلعت أعمال عنف في عدد من أحياء مدينة نانت الفرنسية، ليلة اليوم الأربعاء إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطي؛ اطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

ودعت وزيرة العدل الفرنسية الى "الهدوء في المدينة" الواقعة غرب فرنسا. بينما وقال مدير شرطة المدينة، جون كريستوف برتران، ان عناصر الشرطة أوقفت سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن السائق تظاهر بأنه يترجل من العربة قبل دهس موظف في الشرطة، مما اسفر عن اصابة الأمني بجروح طفيفة في ركبتيه، فأطلق أحد الشرطيين النار وأصاب الشاب الذي مات لسوء الحظ.

وبحسب مصادر امنية فإن الشاب أصيب في الشريان السباتي، واعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى. أما المدعي العام في نانت، بيار سينيس، فقد قال لوكالة "فرانس برس" انه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه".

وفور انتشار نبأ وفاة الشاب اندلع احتجاج بالعنف في عدد من الأحياء الحساسة في المدينة ،حيث نزل الى الشوارع شبان مسلحون بزجاجات حارقة، واضرموا النيران في سيارات وفي مركز تجاري.

وقال احد سكان المنطقة، يدعى ستيفن وسنه 24 عاما، إنه سمع "دوي انفجارات"، مؤكدا ان "كل شيء كان يحترق (...) كانت ألسنة النيران تلتهم حاويات نفايات وسيارات وكان الشبان يحطمون كل شيء، وقد استمر هذا الامر وقتا طويلا جدا".

رئيسة بلدية نانت، جوهانا رولاند، قالت: "أفكر بهذا الشاب القتيل وبأسرته وبكل سكان هذا الحي وسكان أحيائنا"، مؤكدة ان "الشرطة والقضاء المستقل يجب عليهما ان يوضحا، بكل شفافية، ما الذي جرى".

أولى ساعات الصباح من اليوم عرفت رجوع الهدوء الى الاحياء الثلاثة التي دارت فيها اعمال العنف، وقال مصدر امني إن الشرطة لم تعتقل احدا رغم نشر حوالي 200 عنصر لاعادة السكينة الى المدينة.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه: "بالتأكيد ادعو الى الهدوء لأنه سيتم احترام دولة القانون تماما"، مؤكدة ان "السلطات القضائية والهيئة العامة للتفتيش في الشرطة الوطنية ابلغتا بالحوادث لالقاء الضوء عليها بشفافية كاملة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:01
الشاب قتل من طرف أجهزة الامن سواء في اطار القانون او خارجه فما ذنب السيارات و المحلات التجارية التي أحرقت ؟ فالطريقة التي تتم بها هذه الاحتجاجات تكشف نوعية الشباب القاطن في هذه الاحياء . فهذه المناطق تعيش حقيقة التهميش لكن في جميع الأحوال ليس مبررا لاتلاف ممتلكات الغير اغلبها لأناس بسطاء مثلهم !!!
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2 - amjid الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:08
الاحتياط و احترام القانون واجب لماذا لم يمتثل المتوفى لامر الشرطة؟من قال انه ارهابي؟لو كان كذلك لفرح أهل المدينة الشرطي كان صاءبا ويستحق الشرف
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3 - أحمد السعيدي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:11
كنت دائما أتساءل -خاصة بعد نهاية بعض المباريات في كرة القدم في بلادنا- عندما أسمع عن إحراق سيارات ومحلات تجارية أصحابها لا ذنب لهم، والآن تأكدت أننا ورثنا هذا التصرف من ماما فرنسا.
هذه من مخلّفات الإستعمار الفرنسي.
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