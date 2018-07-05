إسبانيا ثاني تجمّع لـ"العمال الفقراء" في أوروبا

هسبريس - إفي

أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن إسبانيا تحتل المركز الثاني، بعد اليونان، بين الدول التي يعيش بها أكبر عدد من الفقراء في عمر تحت سن التقاعد.

وتبرز إسبانيا بأنها واحدة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تقل فيها قيمة الرواتب، لا سيما بسبب سوء جودة الوظائف التي نشأت عقب الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت المنظمة أن 15.9% من الإسبان الذين لا يزالون تحت سن التقاعد يتقاضون رواتب تقل عن 50% من متوسط الدخل في هذا البلد، علما بأن اليونان، التي تتصدر القائمة، يبلغ فيها نسبة المواطنين الذين يواجهون هذه المشكلة، 16%.

ويعتبر السبب الرئيسي في ذلك هو المستوى المرتفع للبطالة في إسبانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث معدل البطالة بين الدول الأعضاء، بالوصول إلى 15.9% في أبريل الماضي، خلف اليونان أيضا.

ويعود هذا إلى أن الكثير من الأشخاص فقدوا وظائفهم عقب اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2007، وظلوا بلا عمل على مدار وقت طويل معتمدين على الإعانات التي بدأت تستنفد.

وفي ظل الضغوط للعثور على عمل جديد، اضطروا لقبول وظائف سيئة، الكثير منها بنصف دوام أو برواتب ضعيفة.

وأدى هذا الأمر إلى تراجع قيمة الرواتب في إسبانيا بنسبة 0.4% بين الربع السنوي الأخير من 2016 ونفس المدة من 2017، بينما ارتفع في كل دول المنظمة إجمالا بنسبة 0.6%.