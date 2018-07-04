مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الأربعاء، بقبول طعن محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر السابق، و1536 آخرين وإلغاء إدراجهم علي قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، على موقعها الالكتروني، أن المحكمة قضت بإعادة النظر ضمن قرار الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في 12 يناير الماضي، قد قرارا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة "حصر وإدارة أموال الجماعة" على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وشملت القائمة عددا من الشخصيات العامة؛ منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي بمعية أبنائه.